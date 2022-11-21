Томск, 21 ноября, 2022, 10:46 — ИА Регнум. В Томске врачи больницы скорой медицинской помощи №2 удалили из желудка 11-летней девочки огромный ком волос. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области.

Minzdravao.ru Операция

В медицинское учреждение ребёнок обратился из-за боли в животе. При обследовании у неё в желудке было найдено инородное тело с примесью остатков пищи.

«Инородное тело таких размеров могло вызвать полную непроходимость желудочно-кишечного тракта, поэтому пациентке была незамедлительно проведена операция», — рассказал главный врач детской больницы скорой помощи Андрей Караваев.

Трихобезоаром оказался ком волос массой около 600 граммов. Предположительно, девочка в течение нескольких лет жевала свои волосы, которые в результате копились в желудке. К настоящему времени пациентка чувствует себя удовлетворительно и идёт на поправку.

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