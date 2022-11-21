Закуплено новое оборудование для строительства метро в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. АО «Метрострой Северной столицы» закупило новое оборудование для строительства Петербургского метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава предприятия Владимир Шмидт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Город большой объём денег внёс для закупки нового оборудования. Это тоже позволит ускоряться. Мы уже в этом году закупили породопогрузочные машины, мы закупили некоторый объём электровозов», — заявил Шмидт.
Также «Метрострой Северной столицы» разместил закупку на робота-разрушителя. В скором времени предприятие получит такую технику. По словам Владимира Шмидта, объём инвестиций в новое оборудование достаточно большой, 12,5 млрд рублей.
Пока что сотрудники используют в работе оборудование обанкротившегося «Метростроя», который ранее был генподрядчиком по строительству метро. Техника взята в аренду, но срок её эксплуатации подошёл к концу.
Как сообщало ИА REGNUM, расходы на строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год составят 30 млрд рублей. В последующие два года на эти цели выделят примерно по 55 млрд рублей.