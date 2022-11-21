Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. АО «Метрострой Северной столицы» закупило новое оборудование для строительства Петербургского метрополитена. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» сообщил глава предприятия Владимир Шмидт, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство станции метро «Горный институт»

«Город большой объём денег внёс для закупки нового оборудования. Это тоже позволит ускоряться. Мы уже в этом году закупили породопогрузочные машины, мы закупили некоторый объём электровозов», — заявил Шмидт.

Также «Метрострой Северной столицы» разместил закупку на робота-разрушителя. В скором времени предприятие получит такую технику. По словам Владимира Шмидта, объём инвестиций в новое оборудование достаточно большой, 12,5 млрд рублей.

Пока что сотрудники используют в работе оборудование обанкротившегося «Метростроя», который ранее был генподрядчиком по строительству метро. Техника взята в аренду, но срок её эксплуатации подошёл к концу.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы на строительство метрополитена в бюджете Санкт-Петербурга на 2023 год составят 30 млрд рублей. В последующие два года на эти цели выделят примерно по 55 млрд рублей.