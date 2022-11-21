Уфа, , 10:38 — REGNUM Внешнеторговый оборот Башкирии за девять месяцев 2022 года вырос на 13,5%. Об этом 21 ноября сообщил глава региона Радий Хабиров на совещании правительства республики в центре управления Башкирией.

Экспорт Официальный сайт правительства Свердловской области

Он сообщил, что объем экспорта вырос 17,1%, а объем импорта сократился на 1%.

Хабиров заявил, что работа в этом направлении в регионе организована хорошо.

«Мы ищем новых партнеров. В первой десятке по внешнеторговому обороту — Китай, Казахстан, Латвия, Нидерланды, Белоруссия, Турция, Индия, Финляндия, Германия, Узбекистан. С пятью странами из этой десятки мы ведем очень сосредоточенную работу, и надо усилить взаимодействие с КНР. В целом мы правильные приоритеты расставили», — сообщил глава региона.