Варшава, 21 ноября 2022, 10:37 — REGNUM Министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1–2 декабря. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.
Пое го словам, сейчас «Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России назвали беспрецедентным и провокационным решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи.
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