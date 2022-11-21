Варшава, 21 ноября, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Польши подтвердило отказ допустить главу МИД России Сергея Лаврова к участию в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, который пройдет в Лодзи 1–2 декабря. Об этом заявил замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

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По его словам, сейчас «Россия должна быть абсолютно максимально изолирована на всех международных площадках».

«Отсюда такое решение. Это встреча Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, то есть стран, для которых важно, чтобы в Европе было безопасно, а Россия этому противодействует. У неё интересы, совершенно противоречащие всей организации», — сказал он в эфире польского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России назвали беспрецедентным и провокационным решение властей Польши об отказе министру иностранных дел России Сергею Лаврову в участии в заседании СМИД ОБСЕ в Лодзи.

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