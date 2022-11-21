Государство Израиль, , 10:35 — REGNUM Болельщики, которые приедут на чемпионат мира по футболу в Катар из Израиля, не будут иметь возможности готовить кошерную еду и совершать молитвы во время первенства. Об этом сообщили представители еврейских организаций газете The Jerusalem Post.

Израиль Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть матчи, имели место для молитвы», ― сказал один из собеседников издания.

По его словам, Доха не стала предоставлять молитвенные помещения гражданам Израиля, объяснив это тем, что не может обеспечить их безопасность.

Также источники заявляют, что им была обещана возможность приготовления кошерной еды, включая кошерное мясо, но на данный момент разрешили продавать только холодные сэндвичи.

Издание сообщает, что на матчи чемпионата мира в Катар планируют приехать более 10 тыс. верующих граждан из Израиля и других стран мира.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила, что продажа пива на стадионах во время чемпионата мира по футболу в Катаре будет запрещена.

Напомним, чемпионат мира по футболу — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.