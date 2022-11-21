Санкт-Петербург, , 10:40 — REGNUM Молодая женщина выбросила своего мертворожденного младенца в окно многоэтажного дома в центре Петербурга, после того как родила его в тайне от всех в квартире, сообщил 21 ноября корреспонденту ИА REGNUM источник правоохранительных органов.

Следственный комитет Sledcom.ru

Инцидент произошел ранним утром 20 ноября в Центральном районе Санкт-Петербурга. Около 08:11 мск у пятиэтажного доходного дома на улице Достоевского, 30, прохожие обнаружили тело младенца.

Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали тело новорожденной девочки с признаками падения с высоты. По подозрению в причастности к этому факту была задержана 20-летняя местная жительница. Как уточнил собеседник агентства, женщина держала в тайне свою беременность и не вставала на учет в женскую консультацию. По словам несостоявшейся матери, у нее начались внезапные роды, ребенок родился мертвым и она решила избавиться от плода и выбросила в окно.

«Женщину с открытым кровотечением госпитализировали в Мариинскую больницу, откуда она вскоре сбежала», — подытожил источник.

По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.