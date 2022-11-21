Донецк, , 10:31 — REGNUM Вооружённые формирования киевского террористического режима обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел Ministry of Defense of Ukraine

Уточняется, что обстрел Кировского и Петровского районов Донецка со стороны киевских боевиков был зафиксирован в 10:15 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главнокомандующий сухопутных войск ВС России Олег Салюков вручил медали и ордена военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время специальной военной операции.