Астана, 21 ноября, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Председатель Китая Си Цзиньпин 21 ноября прислал поздравительную телеграмму действующему президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву, поздравив с победой на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Narendra Modi Си Цзиньпин

«Ваша победа на выборах в полной мере отражает доверие и поддержку казахстанского народа», — процитировала пресс-служба письмо Си Цзиньпина.

Он также выразил уверенность, что Токаев добьётся успеха в проведении объявленной им реформы по строительству «Нового Казахстана». Кроме того, председатель КНР подчеркнул, что предаёт «повышенное значение» тому, как развиваются китайско-казахстанские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, ЦИК Казахстана 21 ноября объявил о победе Токаева на выборах президента. По предварительным данным, он набрал более 81% голосов.