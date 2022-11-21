Лондон, , 10:30 — REGNUM Лейбористская партия Великобритании настаивает на реформе Палаты лордов. Так, в случае победы партии на всеобщих выборах лидер лейбористов сэр Кир Стармер планирует упразднить её и заменить новым выборным органом законодательной власти. Об этом сообщает газета The Guardian.

Флаг Великобритании Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отмечается, что Стармер рассматривает реформу в качестве плана по «восстановлению общественного доверия к политике» и «расширению представительства разных регионов страны».

В ходе радикального пересмотра конституции лидер лейбористов заявил коллегам по партии, что он хочет лишить политиков права назначать членов Палаты лордов в рамках программы лейбористского правительства на первый срок. Стармер сказал, что вера общества в политическую систему была подорвана тем, что сменявшие друг друга лидеры тори передавали звание пэра «лакеям и спонсорам».

Предполагается, что лейбористы проведут консультации по составу и размеру новой палаты, а также по немедленным реформам текущего процесса назначений. Окончательные предложения будут включены в следующий предвыборный манифест партии.