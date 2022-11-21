Москва, , 10:29 — REGNUM Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает необходимым возвращение Киева на Родину.

Дмитрий Рогозин Kremlin.ru

«По моему личному мнению, оставлять накачанную оружием, агрессивно настроенную, русофобскую [подконтрольную режиму территорию бывш. УССР] в том виде, в каком она сейчас существует, нельзя. Конец — это восстановление всей нашей большой Родины, в которой мы раньше жили, в которой я родился в том числе», — рассказал он в эфире программы «Панорама недели» донецкого телевидения. Запись беседы опубликована в телеграм-канале Рогозина.

Бывший глава Роскосмоса отметил, что сам жил когда-то в Киеве и теперь видит, «какая бесовщина там происходит». Поэтому, по его мнению, «Киев точно надо вернуть».