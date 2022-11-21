Екатеринбург, 21 ноября, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Киллер Роман Замольскис, убивший восемь человек в Литве, пытался выйти на свободу в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Судья отказался заменить лишение свободы на более мягкий вид наказания. Решение основано в том числе на позиции прокурора, который заявил, что поведение Замольскиса в колонии не было положительным. За шесть лет киллера четыре раза наказывали за нарушение дисциплины. При этом мужчина не получил ни одного поощрения.

Отметим, в 2016 году Замольскиса приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие установило, что мужчина входил в группировку Михаила Клока, где был бойцом-вымогателем. Замольскису вменили убийство, покушение на убийство, разбой, хранение оружия и взрывчатки. Находясь в розыске Интерпола, киллер сбежал на Урал. Однако здесь его задержали.