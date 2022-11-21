Вашингтон, 21 ноября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В США опубликовали официальный комментарий по поводу ракетного обстрела иракской территории со стороны Ирана. Как сообщает Shafaq, с заявлением выступил глава Центрального командования армии США (CENTCOM) генерал Майкл Курилла, в зоне ответственности которого относится Ближний Восток.

Hossein Velayati Пуск ракет «Шахаб-3». Иран

«Мы осуждаем иранские трансграничные ракетные удары, которые произошли этой ночью и атаки беспилотников по окрестностям города Эрбиль. Данные незаконные атаки ставят под угрозу жизни мирного населения и посягают на суверенитет Ирака и подвергает опасности безопасность и стабильность в этой стране и по всему Ближнему Востоку», — заявил Курилла.

Ранее власти Иракского Курдистана сообщили о том, что в результате ракетного удара со стороны Ирана погибли несколько сотрудников служб безопасности и мирных жителей.