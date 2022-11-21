Донецк, 21 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 32 раза подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 ноября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Киевская артиллерия ведёт обстрел

«За истекшие сутки представительство сообщало о 32 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 126 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялась артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Киевский, Куйбышевский, Петровский и Кировский районы), Зайцево, Гольмовский, Горловка, Троицкое, Каштановое, Яковлевка, Минеральное и Макеевка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Алтайском крае создан координационный центр по организации медпомощи участникам специальной военной операции.