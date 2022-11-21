Ново-Огарево, Московская область, 21 ноября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 ноября в режиме видеоконференции принимает участие в запуске племенного центра по воспроизведению индейки в Тюменской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев доложит о ситуации в животноводстве и птицеводстве, а также о перспективах развития отечественной селекции и генетики.

К разговору о развитии отрасли подключится ряд профильных хозяйств из Тюмени, Подмосковья, Курской и Калининградской областей, работающих над улучшением различных пород птицы и скота.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.