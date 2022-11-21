Лондон, 21 ноября, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В октябре 2022 года объем производства в Великобритании упал до самого низкого уровня с мая 2020 года, когда экономика страны сильно пострадала от пандемии COVID-19, пишет газета The Times со ссылкой на данные британского финансового института Lloyds Banking Group.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

По данным Lloyds Banking Group, в октябре снижение показателей объема производства Британии отмечено в 12 из 14 ключевых секторов производства, услуг и строительства.

Отмечается, что ситуация в экономике Британии необычна, сочетается с рекордно низким уровнем безработицы и высокой инфляцией. Она сейчас составляет 11,1%и заставляет британцев снижать расходы.

ИА REGNUM ранее сообщало, резкий рост цен на продукты питания довел инфляцию в Великобритании до двузначных цифр.

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