Астана, 21 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Явка избирателей на участках для голосования на выборах президента Казахстана, которые работали за рубежом, составила 88,47%. Об этом 21 ноября сообщила пресс-служба казахстанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Отмечается, что закрылись все избирательные участки за рубежом. Всего их было 68 в 53 странах.

«11 360 граждан Республики Казахстан проголосовали, что составило явку в 88,47%», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Казахстане явка на президентских выборах составила 69,44%. Согласно предварительным данным, победил на них действующий глава республики Касым-Жомарт Токаев, набрав более 81% голосов.