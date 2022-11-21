Донецк, 21 ноября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вооружённые формирования бандеровцев подвергли обстрелам Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Об этом 21 ноября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны киевских нацистов был зафиксирован в 09:57 (совпадает с мск) и в ходе по городу было выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Помимо этого, добавляется, что в 10:06 боевики ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 10:12 — три снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 10:14 — три снаряда калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Якутии, у которых родственник в ходе спецоперации в защиту Донбасса получил ранение, смогут получить деньги на проезд до военного госпиталя.