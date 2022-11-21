Канберра, 21 ноября, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Глава Управления национальной разведки Австралии Эндрю Ширер считает, что такие технологии, как ботофермы и интернет-тролли, действительно, обладают огромным влиянием и изменили борьбу за контроль над нарративами в обществе. Об этом он заявил 21 ноября в ходе своего выступления на сессии Форума по международной безопасности в Галифаксе (место проведения — Канада), пишет газета The Guardian.

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«Когда я думаю о разведывательной составляющей этого, то речь идет о правде и реагировании на такие различные тактики; о том, как мы выполняем нашу традиционную функцию таким образом, чтобы предоставлять стратегическое предупреждение … Ничто из этого не изменилось, но мы должны проделывать работу в этом невероятно динамичном, сверхбыстром, массивном мире больших объемов информации, и я думаю, что это настоящий вызов», — отметил глава австралийской разведки.

Ширера также спросили о стратегическом отмежевании Запада от таких стран, как Китай. Он не ответил прямо о Китае, но сказал о необходимости для западных правительств «сотрудничать» с технологическими платформами и гражданским обществом «совершенно по-разному».