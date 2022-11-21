Санкт-Петербург, 21 ноября 2022, 10:21 — REGNUM В Санкт-Петербурге за 855 млн рублей отреставрируют Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском острове. Соответствующий конкурс появился на сайте Госзакупок.
Как указано в документах, на объекте продолжается реставрация. После завершения работ церковь вернут к современному использованию. Заказчиком проведения работ выступило Министерство культуры РФ.
Согласно прилагающимся к закупке документам, общая площадь объекта составляет 1748,1 кв. метр. Исполнитель должен будет восстановить основания, фундаменты, отреставрировать металлические конструкции, декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и лепной декор. Завершиться работы должны 30 октября 2024 года.
Заявки на определение подрядчика будут принимать до 5 декабря. Итоги будут определены 8 декабря.
Отметим, что церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Здание возводили в период 1889–1898 годов. Церковь была посвящена коронованию государя императора Александра III и императрицы Марии Федоровны.
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