Санкт-Петербург, 21 ноября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за 855 млн рублей отреставрируют Церковь Божией Матери Милующей на Васильевском острове. Соответствующий конкурс появился на сайте Госзакупок.

Сервис «Яндекс. Карты» Церковь Божией Матери Милующей. Скриншот сервиса «Яндекс. Карты»

Как указано в документах, на объекте продолжается реставрация. После завершения работ церковь вернут к современному использованию. Заказчиком проведения работ выступило Министерство культуры РФ.

Согласно прилагающимся к закупке документам, общая площадь объекта составляет 1748,1 кв. метр. Исполнитель должен будет восстановить основания, фундаменты, отреставрировать металлические конструкции, декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и лепной декор. Завершиться работы должны 30 октября 2024 года.

Заявки на определение подрядчика будут принимать до 5 декабря. Итоги будут определены 8 декабря.

Отметим, что церковь является объектом культурного наследия федерального значения. Здание возводили в период 1889–1898 годов. Церковь была посвящена коронованию государя императора Александра III и императрицы Марии Федоровны.