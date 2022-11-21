Москва, 21 ноября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Главнокомандующий сухопутных войск ВС России Олег Салюков вручил медали и ордена военнослужащим, которые проявили мужество и героизм во время специальной военной операции, сообщили 21 ноября в Министерстве обороны РФ.

don-kazak.ru Орден Мужества и медаль «За отвагу»

«Героям вручили медали «За отвагу», ордена Мужества и Георгиевский крест. Воины-десантники, кроме того, получили ценные подарки от командующего Воздушно-десантными войсками», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Главком также поблагодарил военнослужащих, подчеркнув, что они делают великое дело.

«Низкий вам поклон от всех. Большое спасибо, молодцы. Желаю вам удачи, успехов и, естественно, победы», — добавил он.