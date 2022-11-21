Уфа, 21 ноября, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Министр культуры Башкирии Амина Шафикова удостоена медали «3а труды в культуре и искусстве». Об этом 21 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании регионального правительства в центре управления регионом.

IlshatS Дом правительства Башкирии

Он пояснил, что этой медалью награждаются граждане, которые внесли особый вклад в развитие отечественной культуры и искусства, в сохранение традиционных нравственных ценностей народов России.

«Впервые данной наградой также удостоена житель нашей республики — наш министр культуры Башкирии Амина Шафикова», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медаль «3а труды в культуре и искусстве» учреждена указом президента России в августе 2021 года.