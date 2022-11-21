Кито, , 10:26 — REGNUM 21 ноября в Кито стартовал восьмой раунд переговоров между Южной Кореей и Эквадором о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, последний раунд переговоров продлится до 25 ноября.

Известно, что переговоры по заключению соглашения о стратегическом экономическом сотрудничестве (SECA) стартовали в 2016 году. В тот же год представители двух стран провели пять раундов переговоров, однако шестой раунд состоялся лишь в июле текущего года.

В ходе переговоров стороны обсудят широкий круг вопросов, касающихся промышленных товаров и услуг, а также расширения цепочек поставок.

Если соглашение будет подписано, то Южная Корея станет первой азиатской страной, заключившей соглашение о свободной торговле с Эквадором.

По данным южнокорейского правительства, Эквадор является шестым по значимости экспортным направлением Южной Кореи. В 2021 году товарооборот между странами составил $968 млн.