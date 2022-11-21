Канберра, 21 ноября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. 21 ноября в ходе заседания парламента Австралии лидер оппозиции Питер Даттон обратился к премьер-министру страны Энтони Альбанизу и похвалил его правительство за успешную работу по вызволению из тюрьмы в Мьянме профессора Шона Тернелла, пишет газета The Guardian.

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«Я присоединяюсь к словам премьер-министра и поздравляю правительство с таким исходом», — сказал политик.

«Шон Тернелл, человек, который отправился туда, чтобы попытаться оказать помощь и обеспечить лучший образ жизни и будущее для народа Мьянмы. Там он очень тесно сотрудничал с рядом австралийских коллег, принимавших участие в этом деле», — добавил Даттон.

Ранее Тернелл оказался среди 6 тыс. заключенных, попавших под амнистию в Мьянме, которая с февраля 2021 года контролируется военной хунтой.