Москва, , 10:14 — REGNUM Законопроект о возможности осуществления ремонта дорог, принадлежащих школам и детским садам, за счет средств дорожного фонда внесли в Госдуму депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас ремонт территории школы или детского сада может быть произведен только за счет средств муниципалитетов. Финансирование таких работ происходит по остаточному принципу. Из-за недостаточности средств в бюджетах муниципалитетов благоустройство в школах и детских садах практически не осуществляется, отмечают авторы.

Изменениями в Бюджетный кодекс предлагается скорректировать понятие «дорожный фонд», определив, что это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении не только автомобильных дорог общего пользования и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, но и ремонта территорий, предназначенных для проезда транспорта и движения пешеходов и относящихся к государственным дошкольным образовательным организациям и общеобразовательным организациям.

Авторы считают, что принятие законопроекта позволит комплексно решить проблему капитального ремонта, как самого учреждения школы, так и ремонта ее территории, а у детских садов в случае необходимости появится возможность проводить ремонт асфальтного покрытия.