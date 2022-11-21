Москва, 21 ноября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Законопроект о возможности осуществления ремонта дорог, принадлежащих школам и детским садам, за счет средств дорожного фонда внесли в Госдуму депутаты от думской фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Сейчас ремонт территории школы или детского сада может быть произведен только за счет средств муниципалитетов. Финансирование таких работ происходит по остаточному принципу. Из-за недостаточности средств в бюджетах муниципалитетов благоустройство в школах и детских садах практически не осуществляется, отмечают авторы.

Изменениями в Бюджетный кодекс предлагается скорректировать понятие «дорожный фонд», определив, что это часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении не только автомобильных дорог общего пользования и капитального ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, но и ремонта территорий, предназначенных для проезда транспорта и движения пешеходов и относящихся к государственным дошкольным образовательным организациям и общеобразовательным организациям.

Авторы считают, что принятие законопроекта позволит комплексно решить проблему капитального ремонта, как самого учреждения школы, так и ремонта ее территории, а у детских садов в случае необходимости появится возможность проводить ремонт асфальтного покрытия.