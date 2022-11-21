Тбилиси, , 10:15 — REGNUM Если суд в Грузии не предоставит возможность бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили выехать за границу на лечение, то его должна помиловать действующий президент республики Саломе Зурабишвили. Об этом 20 ноября заявил журналистам депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Георгий Вашадзе.

Георгий Вашадзе Kyuntorv

«Если президент не разговаривает с людьми, не думает о государстве и полна личной злобы, она не заслуживает президентства», — сказал Вашадзе.

Он заявил, что решение о помиловании должно приниматься не на основе личных предпочтений, а в соответствии с интересами государства. По мнению депутата, якобы важно, чтобы был обеспечен любой способ вывезти Саакашвили с территории Грузии.

Напомним, сторонники Саакашвили около года заявляют, что ему в заключении якобы грозит смертельная опасность из-за проблем со здоровьем. Назывались разные причины: проблемы с пищеварением, болезнь позвоночника, психологические заболевания и т.п. В настоящее время утверждают, что у экс-президента якобы туберкулёз и интоксикация тяжёлым металлами.

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