Канберра, , 10:16 — REGNUM После завершения саммита ООН по климату COP27 в Египте стало известно, что страной-организатором аналогичного мероприятия в 2026 году станет Австралия. Как пишет газета The Guardian, в этой связи в адрес лейбористского правительства страны звучит критика в парламенте.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Саммит по климату в Египте подтвердил настоятельную необходимость поэтапного отказа от ископаемого топлива, чтобы избежать катастрофических поломок … Почему же тогда первый бюджет правительства продолжает субсидировать ископаемое топливо, в том числе 1,9 миллиарда долларов на открытие нового терминала СПГ и нефтехимического центра в гавани Дарвина и поддержку нового газового проекта в Виктории?» — недоумевал депутат от Зеленых Стивен Бейтс.

«Я благодарю депутата за его вопрос. Он должен посетить Дарвин и на самом деле взглянуть на то, о чем идет речь … Именно в этом парламенте было принято обязательство по сокращению выбросов на 43% к 2030 году. Теперь мы приняли закон об нулевом уровне выбросов к 2050 году. И когда я встречался с лидерами на саммите АТЭС, G20 и Восточной Азии, я действительно говорил с ними о том, что Австралия принимает у себя конференцию», — отреагировал премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз в ходе дебатов.

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