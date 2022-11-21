Кадыров: власти Чечни следят, чтобы бойцы не голодали
Грозный, 21 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Чеченским бойцам на передовую доставили очередную партию гуманитарного груза. В фурах яблоки и сушеное мясо, другие продукты питания. Власти республики делают всё, чтобы военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, не были голодными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что благотворительные акции, организованные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, стали уже регулярными. Благодаря им получают необходимые вещи, продукты питания, медикаменты сотни тысяч жителей освобожденных территорий и бойцы подразделений ВС РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на днях получил технические средства, необходимые для выполнения боевых задач, и продукты питания батальон «Запад-Ахмат». Гуманитарный груз также был направлен Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.