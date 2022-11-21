Грозный, 21 ноября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Чеченским бойцам на передовую доставили очередную партию гуманитарного груза. В фурах яблоки и сушеное мясо, другие продукты питания. Власти республики делают всё, чтобы военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, не были голодными. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Я не раз говорил, что голодный солдат — это плохой воин. Поэтому мы следим за тем, чтобы наши бойцы, находящиеся на территории проведения СВО, были не только хорошо вооружены, но и сыты. <…> И на этот раз фуры с продуктами питания (фрукты, вода, соки, сахар, картофель, сушёные колбасы и многое другое) доставлены в расположение военнослужащих из ЧР. Уверен, что, вдохнув аромат наших яблок, отведав высушенное на чистом горном воздухе мясо, ребята почувствуют тепло родных очагов», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что благотворительные акции, организованные Региональным общественным фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, стали уже регулярными. Благодаря им получают необходимые вещи, продукты питания, медикаменты сотни тысяч жителей освобожденных территорий и бойцы подразделений ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях получил технические средства, необходимые для выполнения боевых задач, и продукты питания батальон «Запад-Ахмат». Гуманитарный груз также был направлен Региональным общественным фондом имени Ахмата-Хаджи Кадырова.