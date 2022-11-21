Канберра, , 10:19 — REGNUM 21 ноября в ходе заседания парламента Австралии были принесены соболезнования семьям погибших после стрельбы в одном из гей-клубов в Колорадо-Спрингс, США. О подробностях написала газета The Guardian.

Парламент Австралии. Канберра JJ Harrison

Так, депутат от партии «Зеленые» Стивен Бейтс, который также является представителем партии по вопросам LGBTQIA+, сделал заявление, где среди прочего отметил, что «подобные инциденты служат напоминанием квирам о том, что мы никогда не застрахованы от ненависти и дискриминации».

Бейтс также обратил внимание на различие между законодательством в Австралии и США.

«Нам повезло жить в стране, где крайне правым экстремистам недоступно оружие. Но квиры и представители разных полов все равно ежедневно сталкиваются с риском преследований и насилия», — сказал депутат.