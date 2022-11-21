Волгоград, , 10:12 — REGNUM Смертельное ранение грудной клетки получил 16-летний школьник в автомобиле своего дяди в Среднеахтубинском районе Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Охотничье ружье © ИА REGNUM

По предварительным данным, утром 19 ноября подросток вместе с младшим братом и 35-летним родственником отправились на охоту. Во время поездки мужчина один раз выстрелил в птицу, а затем положил ружьё между передними сиденьями. При этом ствол оружия оказался направленным к спинке сиденья водителя. В какой-то момент произошёл неконтролируемый выстрел, племянник получил огнестрельное дробовое ранение грудной клетки.

Подростка немедленно госпитализировали, однако, несмотря на проведённые реанимационные мероприятия он скончался.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.