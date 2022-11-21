Пермь, 21 ноября, 2022, 10:13 — ИА Регнум. Бывший начальник Пермского военного института войск национальной гвардии (ПВИВНГ) обжаловал приговор по коррупционному уголовному делу. Однако суд апелляционной инстанции не внёс в вердикт коллег изменения, сообщает РБК-Пермь.

Freesmi.by Суд

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге не нашёл оснований для изменения или отмены приговора. Он вступил в законную силу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экс-начальник военного вуза Владимир К. признан виновным в получении взяток на сумму 1,9 млн рублей. По данным следствия, фигурант брал взятки за гарантированное поступление в военный институт войск Росгвардии. Начальника вуза уволили в апреле 2021 года.

Владимира К. приговорили к девяти годам исправительной колонии строгого режима. Своей вины он не признал.