Москва, 21 ноября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Законопроект об особенностях применения норм наследования на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях внесли в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия») и сенатор Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Законопроектом предлагается установить, что положения раздела V Гражданского кодекса (ГК) РФ применяются к отношениям по наследованию на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, если наследство открылось 30 сентября 2022 года (даты подписания договоров о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России) и позднее.

Если наследство открылось до 30 сентября 2022 года, применяются законы республик, действовавших в ДНР и ЛНР до 30 сентября 2022 года, или законодательство Киева на территориях Херсонской и Запорожской областей.

Завещания, в том числе совместные завещания супругов, наследственные договоры, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшем на этих территориях до 30 сентября 2022 года, сохраняют силу вне зависимости от момента открытия наследства. При этом предлагаются специальные правила наследования для тех случаев, когда применение общего правила не позволяет в полной мере обеспечить права наследников и гарантировать соблюдение воли наследодателя, пояснил Крашенинников.

Законодательство Киева в части совместных завещаний супругов отличается от законодательства Российской Федерации. Для унификации законодательства и правоприменения по данному вопросу предлагается закрепить особенности наследования по совместным завещаниям супругов, совершенным до 30 сентября 2022 года на территориях Херсонской и Запорожской областей. Эти правила также применимы к совместным завещаниям, совершенным на территориях ДНР и ЛНР по законодательству Киева, действовавшему на момент совершения таких завещаний до принятия конституций республик.

Предлагается, что после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание, доля в праве общей совместной собственности на имущество, нажитое супругами во время брака, переходит пережившему супругу. После его смерти право наследования имеют те лица, которых супруги определили в совместном завещании. Если совместное завещание супругов было совершенно до 30 сентября 2022 года на территориях Херсонской и Запорожской областей, то оно утрачивает силу при расторжении брака, а также при признании брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов.

В соответствии с ГК РФ завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая причины, и для этого не требуется чье-либо согласие. В отношении совместных завещаний также предусмотрена возможность одного из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание.

Согласно законопроекту, со дня принятия и образования в составе Российской Федерации новых субъектов супруги, совершившие совместное завещание в соответствии с законодательством, действовавшим до 30 сентября 2022 года, вправе изменять или отменять его, как при жизни супругов, так и после смерти одного из них, наступившей 30 сентября 2022 года и позднее. Если смерть одного из супругов наступила 30 сентября 2022 года и позже, переживший супруг вправе отменить завещание полностью или изменить его в части не нарушающей волеизъявление умершего супруга, а также интересы его наследников.

Законопроектом гарантируется право наследования лиц, проживающих более пяти лет одной семьей с наследодателем, если наследство открылось не только до 30 сентября 2022 г., но и в течение последующих пяти лет. Чтобы не ограничивать права таких лиц, законопроектом предусматривается, что они могут быть призваны к наследованию, если нет наследников первой, второй, третьей, четвертой очереди в соответствии с российским законодательством, но до наследников пятой очереди и если наследство открылось в течение пяти лет после 30 сентября 2022 г.

Для недопущения ухудшения положения наследников по сравнению с законодательством, ранее действовавшим на территориях Херсонской и Запорожской областей, законопроектом предлагается установить, что при открытии наследства на этих территориях в течение пяти лет после 30 сентября 2022 г. наследник по закону последующих очередей, может наследовать по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, если судом установлено, что такое лицо в течение длительного времени заботилось, материально обеспечивало, оказывало другую помощь наследодателю, который вследствие преклонного возраста, тяжелой болезни или увечья был в беспомощном состоянии, рассказал Крашенинников.