Ульяновск, , 10:09 — REGNUM В Ульяновской области с банкротным иском вышли в отношении ещё двух компаний. Соответствующие данные опубликованы на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области https://kad.arbitr.ru

С иском в суд вышло общество «Элеватор текэ тау» (Татария), ответчиком указано общество «Чердаклинский элеватор» (Ульяновская область). Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, размер исковых требований не указан.

Также банкротный иск подан в отношении общества «Транс-сервис» (г. Ульяновск), заявитель не указан. Как следует из документа, с ульяновской компании хотят взыскать 4 083 803 рубля 82 копейки.

Данные заявления в настоящее время не приняты в производство.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области https://kad.arbitr.ru

По последним данным ЕГРЮЛ, ООО «Чердаклинский элеватор» зарегистрировано в июле 2019 года, место «прописки» — Новомалыклинский район Ульяновской области, уставный капитал составляет 10 тыс. рублей. Заявленный основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области налоговая служба просит суд признать банкротом общество «Волгабумпром», заявленная сумма требований превышает 263 млн рублей.