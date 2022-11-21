Макеевка, ДНР, 21 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В результате попадания взрывоопасного предмета на нефтебазе в Макеевке Донецкой Народной Республики (ДНР) произошёл пожар. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба МЧС ДНР в своём телеграм-канале.

Пожар

Отмечается, что сообщение о пожаре на нефтебазе на улице Антропова в Червоногвардейском районе города Макеевка ДНР поступило в 04:06 мск.

«По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объемом 70 м3 на ж/д полотне за территорией нефтебазы, а также горение трёх3 стационарных ёмкостей в одном обваловании объемом 60 м3, находящихся в 20-25 метрах от ж/д полотна. Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в данный момент продолжается ликвидация возгорания, и добавляется, что в этих работах от МЧС региона участвует 84 человека, а также задействовано 20 единиц техники. Дополнительно к месту направлен пожарный поезд и мотопомпа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что подразделения ВСУ в районах городов Артёмовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону.