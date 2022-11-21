Москва, 21 ноября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Десятилетняя девочка погибла в дорожной аварии в Москве, сообщает 21 ноября прокуратура столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Происшествие случилось на улице Родниковая в районе Солнцево. По данным прокуратуры, водитель автомобиля «КамАЗ» совершил наезд на десятилетнюю девочку, ребёнок скончался на месте.

«Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, и принятие решения по её результатам», — говорится в телеграм-канале надзорного ведомства.