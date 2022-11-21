Москва, 21 ноября 2022, 10:08 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, президент России Владимир Путин поздравил работников Федеральной налоговой службы (ФНС) с профессиональным праздником, сообщается на сайте Кремля.
Президент особо подчеркнул, что сотрудники ФНС России вносят значимый вклад в укрепление единой налоговой системы страны, повышение её результативности и открытости.
«От ФНС зависит устойчивое пополнение бюджетов всех уровней, формирование благоприятного инвестиционного климата и обеспечение экономической безопасности России», — отметил Путин.
ИА REGNUM ранее сообщало, в России Федеральная налоговая служба запустила новый сервис для налогоплательщиков.
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