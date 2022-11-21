Париж, 21 ноября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не исключил ухода французского спецназа из Буркина-Фасо, где прошли демонстрации против французского присутствия, сообщает Le Figaro.

Amc.af.mil Французские военные

Франция завершила свою антиджихадистскую операцию «Бархан» в регионе Сахель.

«Очевидно, что пересмотр общей стратегии в Африке ставит под сомнение все компоненты нашего присутствия, включая силы специального назначения», — заявил Себастьен Лекорню.

Франция дала себе шесть месяцев на завершение новой стратегии в Африке.

Демонстрация против присутствия Франции в Буркина-Фасо была направлена ​​против посольства Франции и военной базы Камбуазен, на окраине столицы, где дислоцирован контингент сил специального назначения. Париж, который уже покинул Мали, тем не менее желает сохранить военное присутствие в Сахеле, особенно в Нигере.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что хочет организовать саммит в Париже в 2023 году, чтобы заключить «новый финансовый пакт» с уязвимыми странами, в то время как конференция по климату (COP27) в Египте закончилась неоднозначно.