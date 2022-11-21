Шанхай, Китай, , 10:38 — REGNUM Подъём со дна реки Янцзы обломков деревянного парусника, построенного в XIX веке, завершён в китайском Шанхае. Об этом сообщает 21 ноября агентство «Синьхуа».

Обстрел китайских джонок. 1841

Это судно относят к самым крупным и хорошо сохранившимся деревянным парусникам, которые когда-либо находили в Китае. Оно затонуло на северо-востоке острова Хэнша в районе Чунмин в Шанхае. Его длина 38,1 м, ширина 9,9 м.

Обломки лежали на дне реки под слоем ила, на глубине более 5 м. Поднимать их начали в марте.

Парусник построили в период правления императора Тунчжи (1862-1875) династии Цин. Как сообщало ИА REGNUM, на судне обнаружили изысканные изделия, включая фарфор.

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