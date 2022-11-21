Экономист Щербаченко рассказал, упадут ли в РФ ставки по банковским вкладам

Москва, , 10:19 — REGNUM В долгосрочной перспективе в России ставки по банковским вкладам должны постепенно снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

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«В последний месяц ставки по вкладам выросли до 1-1,5%. Сегодня средние максимальные процентные ставки по вкладам находятся в диапазоне от 5,5 до 7,5%. Ставки колеблются в зависимости от срока депозита: до 90 дней — 5,5%; от 91 до 180 дней и до 1 года — 6,5%; свыше 1 года — 7,5%. Таким образом, многие консервативно настроенные вкладчики будут постепенно закрывать свои вклады на маленький срок и с низким процентом и открывать на более длительный период — более года и без возможности пополнения и снятия, чтобы ставка была выше, — сказал Щербаченко. — В долгосрочной перспективе ставки по банковским вкладам должны постепенно снижаться. В 2022 году ставки останутся на текущем уровне плюс/минус 0,5%».

Также он отметил, что кроме депозитов к консервативным инструментам можно отнести государственные облигации федерального займа (ОФЗ).

«Сейчас по однолетним облигациям доходность около 7,5%, двухлетние облигации предлагают 8,1% доходности. Это выше, чем по депозитам», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что в России не будет серьезного роста ставок по банковским вкладам.