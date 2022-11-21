Луганск, , 10:04 — REGNUM Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону, сообщил 21 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в «глухую» оборону», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, киевское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций.