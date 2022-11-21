Луганск, 21 ноября 2022, 10:04 — REGNUM Подразделения ВСУ в районах городов Артемовск и Соледар в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону, сообщил 21 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.
По его словам, из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, киевское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций.