Луганск, 21 ноября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Подразделения ВСУ в районах городов Артемовска и Соледара в Донецкой Народной Республике отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону, сообщил 21 ноября офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В районах населенных пунктов Артемовск и Соледар противник перешел в «глухую» оборону», — написал он в телеграм-канале.

По его словам, из-за ежедневных потерь в живой силе и технике, а также исходя из оперативной обстановки, киевское командование отказалось от действий наступательного характера и сосредоточилось на сдерживании ранее занимаемых позиций.