Турин, Италия, 21 ноября 2022, 10:02 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а серб Новак Джокович после победы в Итоговом турнире ATP улучшил свои позиции в рейтинге. Об этом 21 ноября сообщается на сайте организации.
Медведев опустился с пятого на седьмое место, а Рублёв потерял одну позицию и стал восьмым.
Джокович, который в финале Итогового турнира ATP обыграл норвежца Каспера Рууда, поднялся с восьмого на пятое место, а Рууд — с четвёртого на третье.
Рейтинг ATP от 21 ноября:
Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков
Рафаэль Надаль (Испания) — 6020
Каспер Рууд (Норвегия) — 5820
Стефанос Циципас (Греция) — 5550
Новак Джокович (Сербия) — 4820
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195
Даниил Медведев (Россия) — 4065
Андрей Рублёв (Россия) — 3930
Тейлор Фритц (США) — 3355
Хуберт Хуркач (Польша) — 2905
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