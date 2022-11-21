Турин, Италия, , 10:02 — REGNUM Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а серб Новак Джокович после победы в Итоговом турнире ATP улучшил свои позиции в рейтинге. Об этом 21 ноября сообщается на сайте организации.

Новак Джокович Andrew Campbell

Медведев опустился с пятого на седьмое место, а Рублёв потерял одну позицию и стал восьмым.

Джокович, который в финале Итогового турнира ATP обыграл норвежца Каспера Рууда, поднялся с восьмого на пятое место, а Рууд — с четвёртого на третье.

Рейтинг ATP от 21 ноября:

Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков Рафаэль Надаль (Испания) — 6020 Каспер Рууд (Норвегия) — 5820 Стефанос Циципас (Греция) — 5550 Новак Джокович (Сербия) — 4820 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195 Даниил Медведев (Россия) — 4065 Андрей Рублёв (Россия) — 3930 Тейлор Фритц (США) — 3355 Хуберт Хуркач (Польша) — 2905

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