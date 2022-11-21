Турин, Италия, 21 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а серб Новак Джокович после победы в Итоговом турнире ATP улучшил свои позиции в рейтинге. Об этом 21 ноября сообщается на сайте организации.

Andrew Campbell Новак Джокович

Медведев опустился с пятого на седьмое место, а Рублёв потерял одну позицию и стал восьмым.

Джокович, который в финале Итогового турнира ATP обыграл норвежца Каспера Рууда, поднялся с восьмого на пятое место, а Рууд — с четвёртого на третье.

Рейтинг ATP от 21 ноября: