Турин, Италия, 21 ноября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв опустились рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), а серб Новак Джокович после победы в Итоговом турнире ATP улучшил свои позиции в рейтинге. Об этом 21 ноября сообщается на сайте организации.

Andrew Campbell
Новак Джокович

Медведев опустился с пятого на седьмое место, а Рублёв потерял одну позицию и стал восьмым.

Джокович, который в финале Итогового турнира ATP обыграл норвежца Каспера Рууда, поднялся с восьмого на пятое место, а Рууд — с четвёртого на третье.

Рейтинг ATP от 21 ноября:

  1. Карлос Алькарас (Испания) — 6820 очков

  2. Рафаэль Надаль (Испания) — 6020

  3. Каспер Рууд (Норвегия) — 5820

  4. Стефанос Циципас (Греция) — 5550

  5. Новак Джокович (Сербия) — 4820

  6. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195

  7. Даниил Медведев (Россия) — 4065

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3930

  9. Тейлор Фритц (США) — 3355

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 2905