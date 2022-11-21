Вашингтон, 21 ноября 2022, 19:34 — REGNUM Инициатива введения запрета на аборты после 15 недели беременности на всей территории США получили поддержку бывшего вице-президента Майкла Пенса. Об этом он заявил 20 ноября в интервью CBS.
В сентябре сенатор-республиканец Линдси Грэм обнародовал предложение о национальном запрете абортов на 15 недель, включая исключения для случаев изнасилования, инцеста и спасения жизни матери. Он также включает потенциальное пятилетнее тюремное заключение для провайдеров, которые нарушают запрет.
Демократы сделали аборт центральным вопросом своей кампании на промежуточных выборах. И во время непосредственного голосования этот вопрос был вторым по значимости после экономики по важности для избирателей.