Вашингтон, , 19:34 — REGNUM Инициатива введения запрета на аборты после 15 недели беременности на всей территории США получили поддержку бывшего вице-президента Майкла Пенса. Об этом он заявил 20 ноября в интервью CBS.

Майкл Пенс Whitehouse.gov

«Я всегда буду поддерживать усилия по усилению защиты нерожденных», — сказал Пенс Бреннану в программе «Лицом к нации».

«Я думаю, что, скорее всего, это будет решено на уровне штатов, но 15-недельный закон в Конгрессе, если бы я был членом Конгресса, я бы поддержал», — добавил он.

В сентябре сенатор-республиканец Линдси Грэм обнародовал предложение о национальном запрете абортов на 15 недель, включая исключения для случаев изнасилования, инцеста и спасения жизни матери. Он также включает потенциальное пятилетнее тюремное заключение для провайдеров, которые нарушают запрет.

«Это было полезно в смысле демонстрации того, что позиция демократов является крайней позицией», — сказал Пенс.

«Демократическая партия сегодня поддерживает аборты по требованию до момента родов и финансирование абортов налогоплательщиками», — подчеркнул экс-вице-президент.

Демократы сделали аборт центральным вопросом своей кампании на промежуточных выборах. И во время непосредственного голосования этот вопрос был вторым по значимости после экономики по важности для избирателей.