Донецк, 21 ноября 2022, 10:01 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован. Об этом 21 ноября сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.
В телеграм-канале ведомства говорится, что пожар на нефтебазе в Макеевке локализовали в 9:00.
Огонь вспыхнул рано утром 21 ноября. В Червоногвардейском районе Макеевки из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись две цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и три стационарных ёмкости.
В СЦКК рассказали, что в 4:00 ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм.