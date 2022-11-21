Донецк, , 10:01 — REGNUM Пожар на нефтебазе в Макеевке локализован. Об этом 21 ноября сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики.

Пожар

В телеграм-канале ведомства говорится, что пожар на нефтебазе в Макеевке локализовали в 9:00.

Огонь вспыхнул рано утром 21 ноября. В Червоногвардейском районе Макеевки из-за попадания взрывоопасного предмета загорелись две цистерны с топливом на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы и три стационарных ёмкости.

В СЦКК рассказали, что в 4:00 ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда калибра 155 мм.