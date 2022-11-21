Тегеран, 7 июля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Национальная сборная Ирана по волейболу одержала победу над мощной командой из Польши в первом матче третьей недели волейбольной Лиги наций 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA

Mil.ru Волейбол

Третья неделя и последний отборочный этап волейбольной Лиги наций 2022 года стартовали 5 июля в японской Осаке и польском Гданьске для пятой и шестой групп соответственно.

В четвертом матче между Ираном и Польшей иранцы сумели победить своих соперников, одержав победу в пятый раз за время соревнований.

Иран разгромил Польшу со счетом 3:2, поразив экспертов своей техникой.

Главный тренер мужской национальной сборной Ирана по волейболу и бывший профессиональный волейболист Бехруз Атаи задействовал в соревнованиях таких игроков, как Милад Эбадипур, Амир-Хосейн Эсфандиар, Амир-Хосейн Тухтех, Мехди Джелве, Амин Эсмаилнеджад, Мохаммад-Тахер Вади и Мохаммад-Реза Хазратпур.

Мохаммад-Реза Даварзани, президент Федерации волейбола Ирана (IRIVF), а также Хоссейн Гариби, посол Ирана в Польше, наблюдали за соревнованием в зале ERGO ARENA в польском Гданьске.