Наблюдатели ШОС заявили о хорошей организации выборов в Казахстане

Астана, , 10:00 — REGNUM Подготовка и проведение внеочередных президентских выборов в Казахстане были организованными и прозрачными. Об этом 21 ноября заявил журналистам глава миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

Казахстан Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Подготовка и проведение выборов были скоординированы и организованны, всё проходило спокойно», — сказал он.

Также Чжан Мин уточнил, что во время прохождения голосования его участники проявили большую активность, при этом на избирательных участках были созданы все условия для того, чтобы отдать свой голос, а для людей с ограниченными возможностями были оборудованы особые кабинки.

«Во всех избирательных участках мы не сталкивались с препятствиями по осуществлению наблюдения, поэтому можно сказать, что страна создала все условия для наблюдения за выборами. Это свидетельствует об открытости и прозрачности данных выборов», — отметил глава миссии наблюдателей ШОС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центризбиркома Киргизии Нуржан Шайлдабекова заявила, что система избирательный комиссий Казахстана достойно справилась с проведением досрочных выборов президента республики.