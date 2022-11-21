Москва, , 10:04 — REGNUM Новые армейские машины для использования в Арктике разрабатываются в России, кроме того, модернизируется существующая техника. Об этом начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков сообщил в своей статье в газете «Красная звезда».

Учения ВС России в Арктике Министерство обороны Российской Федерации

Он уточнил, что для оснащения воинских формирований, дислоцированных в Арктической зоне, разрабатывается двухзвенный гусеничный транспортёр лёгкой категории. Также дорабатываются двухзвенные гусеничные транспортеры семейства «Вездесущий», двухзвенная бронированная унифицированная платформа «Арктика» и машины обеспечения на их базе.

Специалисты дорабатывают армейские снегоходы, мотовездеходы и вездеходы на шинах со сверхнизким давлением, добавил Шестаков.

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